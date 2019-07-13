Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, satışa hazır halde bin 681 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda M.T, F.A, E.T, F.K. ve E.T. gözaltına alındı.

Haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılan 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA