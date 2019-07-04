Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 kilo 700 gram esrar ve 47 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Muşçalı Mahallesi'ndeki N.E'ye (77) ait eve operasyon düzenlendi.

Evin bahçesinde yapılan aramada 47 kök Hint keneviri ile toplanarak kurumaya bırakılmış 9 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA