Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 4'ü tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Burada bir araçta yapılan aramada 9,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.Y. (32), C.Z. (31), E.Ş.(39) ve H.T. (26) tutuklandı, H.Ö. (41) serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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