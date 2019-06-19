Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.A.K, L.K. ve E.L, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ve B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA