Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.A.K, L.K. ve E.L, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ve B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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