Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Sefalı Mahallesi'nde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda açık alanda 153 kök, serada ise 2 bin 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hint kenevirine serada bakım yakarken bulunan V.K. (40) ve V.B. (42) göçaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA