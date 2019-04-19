Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ve Canik ilçelerinde 35 ekipte 130 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 116,32 gram uyuşturucu, 102 uyuşturucu hap, 670 uyuşturucu etkisi gösteren hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA