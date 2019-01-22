Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Osman İ. ile Gökhan G'yi takibe aldı.

Şüphelilerin 4 kişiye uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ürünü verdiklerini belirleyen ekipler, Osman İ. ile Gökhan G'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 172 uyuşturucu hap bulundu. Osman İ'nin ikametinde 939, Gökhan G'nin ikametinde ise ise 2 uyuşturucu hap daha ele geçirildi.

Osman İ. ve Gökhan G, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerden uyuşturucu alan 4 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA