Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 zanlı yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 26,55 gram esrar ile 3,42 gram sentetik uyuşturucu ve 30 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda, 14 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA