Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, bir miktar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Süleyman A. ve Mustafa K'nin ikametlerinde de arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu paketlemek için hazırlanmış kağıt parçaları buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.