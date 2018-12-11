Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 2,92 gram sentetik uyuşturucu, 15 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap, 34,95 gram esrar, esrarlı sigara, 1,35 gram kenevir tohumu ile ruhsatsız tüfek, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ve 100 dolar ele geçirdi.

Operasyonda Veli K. ve eşi Hatice K. ile Uğur T, Ufuk K, İlker S, Sinan Y, Sefa E. ve Sefa Ç. "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.