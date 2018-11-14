Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle Canik ilçesi Yavuz Selim ve 200 Evler mahallelerinde 36 ekip 122 personelle narkotik uygulaması yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Ali Kovancı koordinesinde yürütülen uygulamada, 341 kişi, 16 iş yeri ve 63 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan 4 kişi yakalandı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, bir paket sentetik uyuşturuculu sigara, bir paket sentetik uyuşturucu madde ile amaç dışı bıçak ele geçirildi.