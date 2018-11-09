Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki Ali Ç, Dinçer S, Yasin Ö. ve Uğur Y'nin üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, üç paket halinde 5,85 gram esrar, 0,67 gram sentetik uyuşturucu, 39 ectacy hap ile 12 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucunun Kerem A'dan temin edildiğini belirleyen ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 22 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 229 ectacy hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 375 lira para ve tabanca buldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem A, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.