Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mehmet S.B, Uğur K. ve Nazım D'nin İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerden uyuşturucu temin eden 3 kişiyi yakalayan ekipler, üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet S.B, Uğur K. ve Nazım D'yi gözaltına aldı.
Ekipler, zanlıların üzerinde 11 uyuşturucu hap, 0,96 gram esrar, bir miktar Hint keneviri ile pompalı tüfek ve 59 fişek ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nazım D. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Mehmet S.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, Uğur K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.