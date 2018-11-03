Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Samsun ve Amasya'ya kargo ile uyuşturucu gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Amasya ve Samsun'daki kargo şubelerinde yapılan aramada paketler içinde 3 bin 304 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap bulundu.

Olayla ilgili İlker V. Amasya'da, Onurcan A. ise Samsun'da gözaltına alındı.

Üvey baba ile oğul olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.