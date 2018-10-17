Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesi Yayla Mahallesi'nde D.T (21) ve F.Y'nin (46) "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıklarını tespit etti.

Zanlıların ikametinde arama yapana ekipler, 3 kilo 260 gram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi, yeşil reçete ile satışı yapılan uyuşturucu içerikli 14 kapsül ilaç, 800 paket kaçak sigara, 2 paket uyuşturucuda kullanılan kağıt, ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 33 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, D.T, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

F.Y. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.