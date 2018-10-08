Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bilge K.D.(27) ve Miraç A'nın (23) Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi'nde otomobilden inip yol kenarında poşet gizlediklerini fark eden ekipler, operasyon düzenledi.
Şüphelileri yakalayan ekipler, otomobilde ve zulalanan yerde yaptıkları aramada, 16 paket halinde 7,32 gram sentetik uyuşturucu ile 1,32 gram esrar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.