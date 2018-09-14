Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Sarıcalı Mahallesi'nde E.Y'nin (33) evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 6 kilo 61 gram kubar esrar bulunması üzerine şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.