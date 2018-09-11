Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Furkan D, Yusuf Tuna A. ve Uğur B'nin İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri yakalayan ekipler, çay ocağında yaptıkları aramada 95 ecstacy ile 14 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.