Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mehmet A. ve Berkan B'nin Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerden uyuşturucu temin eden 5 kişiyi yakalayan ekipler, bu kişilerin üzerilerinde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet A. ve Berkan B'yi yakaladı.

Ekipler, zanlıların üzerinde 8,24 gram esrar maddesi ile 0,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.