Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ahmet Emin G. ve Cumali Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi elde eden ekipler, şüphelileri Kadıköy Mahallesi'nde yakaladı.
Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, Cumali Y'nin giydiği montun yaka kısmına saklanmış 1,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, Mücahit K'nin, İlkadım ilçesi Kale Mahellesi İsitklal Caddesi'nde günübirlik olarak kiraladığı ikamette uyuşturucu sattığını tespit etti.
Mücahit K. ile temas kurup ayrılan bir kişide 2 paket halinde 0,51 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
İkamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 paket halinde 21,25 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.