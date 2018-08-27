Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Mahallesinde şüpheli F.A'ya (25) ait eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 66.86 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.