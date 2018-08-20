Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince yapılan operasyonda, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Operasyonda şüpheli E.B'nin Kadıköy Mahallesi'ndeki evinde 129 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyon sonucunda ayrıca 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.