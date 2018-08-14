Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbaratın ardından uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Burhan P'yi takibe aldı.

Canik ilçesi Yeni Mahalle'de şüpheliyi durduran ekipler, üst aramasında 28 paket halinde 14,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İlçenin Gürgenyatak mevkisinde ormanlık alandaki metruk kulübede yapılan aramada da 32,70 gram sentetik uyuşturucu daha bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.