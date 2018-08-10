Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik uygulamalarda gözaltına alınan 13 kişiden biri tutuklandı.
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik uygulamalarda gözaltına alınan 13 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen sokaklarda uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, 3,12 gram esrar ve 0,91 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 zanlıdan 12'si, uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti suçundan mahkemece aranan bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.