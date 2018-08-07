Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesinde şüpheli Yunus Emre A'yı takip eden ekipler, söz konusu kişinin 4 şüpheli ile birlikte ormanlık alana girdiğini ve kısa süre sonra birlikte uyuşturucu madde kullanmaya başladıklarının görünce müdahalede bulundu.

Ekipler, şüphelilerin üst aramalarında 3,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelilerin bulunduğu alan çevresinde yapılan aramada ağızlarına folyo takılı uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 pet aparat, şüphelilerin oturduğu yerin yaklaşık 3 metre yakınında yeşillikler arasında saklanmış vaziyette şeffaf poşet içinde 31,45 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler, Yunus Emre A. ile yanında bulunan 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantısı olduğu tespit edilen Doğukan D'yi de Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde metruk bir binada 5 gram uyuşturucu ile yakaladı.

Zanlıların 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen Yunus Emre A. ve Doğukan D. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.