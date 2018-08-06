Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, Abdullah Ç'den uyuşturucu madde aldıktan sonra yanından ayrılan kullanıcının üzerinde 3,08 gram skank ele geçirildi.
Operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları Abdullah Ç'nin ikametinde yaptıkları aramada, 33 parça halinde satışa hazır toplam 19,93 gram skank, 3 paket halinde toplam 13,55 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 2 şeffaf eldiven, makas, yarısı içilmiş esrarlı sigara, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 düzenek ile kağıt parçaları buldu.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.