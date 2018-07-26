Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sabri Ş'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

İkamette ve bahçede arama yapan polis, 3 bin 700 gram esrar ile 15 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.