Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İsmail A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe alınan şüphelinin İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
İkamette arama yapan ekipler, iki paket halinde 84 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.