Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanlı Mahallesi'nde 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen E.Ş. ve M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelileri yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında 3 paket halinde 62,28 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik uyuşturuculu sigara ve uyuşturucu paketlemek için kullanılan materyaller ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et