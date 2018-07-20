Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanlı Mahallesi'nde 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen E.Ş. ve M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelileri yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında 3 paket halinde 62,28 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik uyuşturuculu sigara ve uyuşturucu paketlemek için kullanılan materyaller ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.