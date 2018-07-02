Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun süredir takibe aldıkları ormanlık alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, ormanda özel olarak açılmış bir bölümde kenevir yetiştirmek amacıyla kurulu düzenek tespit edildi.

Ekim alanı ve çevresinde yaklaşık 3 kilo 750 gram kubar esrar ve 250 kök civarında kenevir bitkisi ele geçirildi. Alanda ayrıca kova, hortum, kazma ve kürek bulundu.

Olay ile ilgili şüpheliler M.D. ve N.D. gözaltına alındı.