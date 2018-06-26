Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde Ü.A. ile oğulları F.A. ve V.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikametlerinin çevresindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiklerini belirleyen ekipler, yaptıkları aramada 24 kök keneviri, ahırda ise 200 gram esrar ile 50 tabanca mermisi ele geçirdi.

İkametlerinden 300 metre mesafedeki ormanlık alana hortum çekildiğini fark eden ekipler, arazide 300 kök kenevir bitkisi ile 13 kilo 150 gram esrar daha buldu.

Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. tutuklandı, Ü.A. ile V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.