Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutukladı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutukladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökhan Çamur'un elinde bulunan sentetik uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çamur'un bulunduğu aracı İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde durdurmak isteyen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada paketler halinde 800 gram sentetik uyuşturucu, iş yerinde de 753 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Şüphelinin Yenidoğan Mahallesi'nde bir evin tuvalet boşluğuna sakladığı 104 gram sentetik uyuşturucu da bulundu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.