Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Poils ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli Mert Çürükçüoğlu'nu takibe aldı.
Şüpheli Çürükçüoğlu'nun uyuturucu sattığı kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Takip edildiğini fark eden Çürükçüoğlu ise elindeki uyuşturucuyu yere dökerek kaçmaya çalışırken yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.