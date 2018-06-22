Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi NARKOTİM ekipleri, Canik ve İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi ile İlkadım ilçesi Baruthane, Bahçelievler, Selahiye, İlyasköy mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 3,99 gram esrar, 0,05 gram sentetik uyuşturucu, 18 uyuşturucu hap, pompalı tüfek ele geçirildi.
Uygulamalarda gözaltına alınan 13 şüpheli, Emniyete götürüldü.