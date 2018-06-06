Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent dışından, reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hap getirerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yolcu otobüsünü takibe alan ekipler, Samsun - Ankara karayolu Sinop yol ayırımında inen Nuh ve Yusuf Yılmaz'ı yakaladı.
Ekipler, Yusuf Yılmaz'ın elinde bulunan poşetin içinde 782 kapsül, reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.