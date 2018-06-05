Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde şüpheli Erkan V'nin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 476 kapsül reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hap, ruhsatsız tabanca, 25 tabanca mermisi ve 30 şeffaf eldiven ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.