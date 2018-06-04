Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde şüpheli Muhammet Olcay Tural'ın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip edildiğini fark eden Tural, kaçmaya çalıştı. Elinde bulunan poşeti bir inşaatın bahçesine attığını gören ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, inşaata atılan poşette satışa hazır halde 19 paket skunk maddesine ve şüphelinin üzerinde bulunan 905 lira paraya el koydu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Tural'ın hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından asayiş şubesi ekiplerince arandığı ve bu suçların bir kısmından toplam 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.