Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da üzerinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi Osmaniye Caddesi'ndeki bir berber dükkanında uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takip sonucunda Mehmet Ali K. ile buluşup ayrılan 2 kişide bir miktar sentetik uyuşturucu bulan ekipler, operasyon düzenledi.
Şüpheliyi yakalayan ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 4,26 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.