Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da uyuşturucu madde ve haplarla yakalandıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önceki gün yaptığı operasyonda, şüpheliler Erdal T. ve Hüseyin Ç'yi gözaltına aldı. Operasyonda 85,33 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 200 ekstazi hap ile uyuşturucu ticaretiyle edinildiği değerlendirilen bin 310 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine Erdal T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adreste Erdal T'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.