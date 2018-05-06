Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, esrar ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Samsun'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, esrar ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheliler E.T. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.
Operasyonda 85,33 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 200 ekstazi hap ile uyuşturucu ticaretiyle edinildiği değerlendirilen bin 310 lira para ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.