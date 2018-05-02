Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, özel bir firmaya ait yolcu otobüsü ile kente gelen Özkan Zengin ve Yunus Ayan'ı, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.
Şüphelilerin yanında bulunan çantada arama yapan ekipler, 482 uyuşturucu hap ile 85 skunk paketi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.