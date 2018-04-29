Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Caddesi'nde bir kafede servis elemanı olarak çalışan Oğuzhan Çelik'in ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, Çelik'in uyuşturucu sattığı 2 kişiyi yakaladı.

Operasyon düzenleyen ekipler, Çelik'in çalıştığı iş yerinde yaptıkları aramada 113 ekstazi hap ele geçirdi. Ekipler, Çelik ile kafe sahibi Emrah K'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.