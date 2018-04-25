Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 69 mermi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 60 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.