Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.

Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen teknik takip ve istihbarati çalışmaların ardından belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 22 gram esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 50 ve 20 liralık sahte banknotlar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları, kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.