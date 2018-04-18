Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hapla (lyrica) yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli bir otomobili durduran ekipler, sürücü Emre D. ile araçta yaptıkları aramada reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.