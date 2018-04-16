Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Letafet Caddesi'nde şüpheli Ümit O. ile yanında bulunan Duygu Ç'yi araçlarına binerken yakaladı.

Otomobilde ve zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, Duygu Ç'nin çantasında bin 361 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ümit O. tutuklandı, Duygu Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.