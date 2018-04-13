Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

S.K'yi (17) takip eden ekipler, şüphelinin bir kişiye uyuşturucu sattığını belirleyince operasyon düzenledi.

Zanlıyı yakalayan ekipler, üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Bu sırada ekipleri gören Soner A'nın (18) tedirgin hareketler sergilediğini fark eden ekipler, şüpheliyi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada da iç çamaşırına gizlediği sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ile Soner A, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.