Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce denetimli serbestlik kapsamında cami temizleme görevi verilen ve camide uyuşturucu sattığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan Resul Ç. (51) ile oğlu Dinçay Ç'nin uyuşturucu sattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu Resul Ç, Dinçay Ç, Fahri Can P. ve suça sürüklenen çocuk E.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların ikametgahları ile gittikleri metruk binada yapılan aramada 676 uyuşturucu hap, 40 gram esrar, 7,2 gram sentetik uyuşturucu ve satışa hazır 52 paket esrarın yanı sıra pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.