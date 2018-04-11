Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da, "torbacı" tabir edilen kişilere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Samsun'da, "torbacı" tabir edilen kişilere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde, Bahri Yıldırım'ın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Takibe aldıkları Bahri Yıldırım'ın, otların arasında saklanan renkli poşetten paket alarak gazete kağıdı içinde Temel Bolat'a verdiğini gören ekipler, operasyon düzenledi. Olay yerinden ayrılan Temel Bolat'ı yakalayan ekipler, zanlının üzerinde 0,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Daha sonra Yıldırım'ı yakalayan ekipler, üzerinde yaptıkları aramada 11,2 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezası bulunan Temel Bolat, tutuklanarak Bafra Cezaevine gönderildi.
Mahkemeye çıkarılan Yıldırım da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.