Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen Ü.S'nin, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, 12 paket halinde 85,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, Ü.S'yi gözaltına aldı.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.